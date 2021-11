Milan, situazione infortunati: Tomori punta l'Atletico, Rebic non ce la fa

Non c'è tempo in casa Milan per leccarsi le ferite dopo la prima sconfitta in campionato subita per opera della Fiorentina con ben quattro gol subiti. Il lumicino di speranza di restare in Europa, che sia Champions o meno, passa dalla sfida in casa dell'Atletico Madrid dove la formazione di Pioli arriverà ancora con l'infermeria riempita in maniera importante. Rebic non sarà della gara costringendo Leao agli straordinari, mentre Tomori sarà valutato all'ultimo.