Milan senza Leao e Giroud con la Fiorentina: Pioli studia le alternative

ALLARME ATTACCO

Contro i viola mancheranno il portoghese infortunato e il francese squalificato. Ultima chiamata per l'ex Jovic?

© Getty Images In casa Milan è allarme attacco in vista della sfida di sabato 25 a San Siro contro la Fiorentina alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Stefano Pioli dovrà infatti fare a meno sia di Rafa Leao che di Olivier Giroud. L'attaccante portoghese, costretto a uscire dopo 10' nella trasferta di Lecce, è alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e punta a tornare a disposizione - ma senza certezze - per la sfida chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund del 28 novembre. Il francese ha evitato la stangata dopo il rosso diretto nella gara contro i pugliesi ma salterà appunto il match contro i viola e quella sempre a San Siro contro il Frosinone del 2 dicembre e tornerà a disposizione in campionato a Bergamo contro l'Atalanta una settimana dopo.

Vedi anche Milan Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Giroud

Quali soluzioni dunque per il reparto avanzato? Contro la Fiorentina Pioli potrebbe schierare lo stesso tridente messo in campo nella vittoriosa trasferta di Cagliari di fine settembre, quando Leao e Giroud partirono entrambi dalla panchina, con Okafor punta centrale (autore del gol del pareggio dopo il vantaggio dei sardi con Luvumbo), Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra. L'altra soluzione prevede l'utilizzo dell'ex viola Jovic con Pulisic a sinistra e Okafor sul lato opposto. Per Jovic si tratterebbe di un'ultima chiamata per la svolta che nell'ambiente rossonero tutti stanno aspettando: sette presenze finora con la maglia rossonera in campionato per un totale di 223' giocati senza neanche un tiro in porta. L'ultimo gol risale al 27 maggio con la Fiorentina.