Milan, Scaroni: "Vogliamo vincere divertendo come il Milan di Berlusconi"

LE AMBIZIONI DEL MILAN

Il numero uno del Milan ha parlato a poche ore dal Trofeo Berlusconi: "Non mancherei a questa partita per nulla al mondo"

"Vogliamo vincere divertendo come il Milan di Berlusconi". A poche ore dalla prima edizione del Trofeo dedicato al compianto Presidente (Monza-Milan, appuntamento in diretta su Canale5 dalle ore 20.40, diretta streaming su MediasetInfinity, Sportmediaset.it e Tgcom24.it), Paolo Scaroni ribadisce le grandi ambizioni della nuova era rossonera con un ditkat chiaro: c'entrare il successo con stile, come 'insegnato' proprio da Silvio Berlusconi. "Il Milan come lo conosciamo oggi, una squadra leggendaria con centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, deve tutto a lui - ha aggiunto l'attuale numero uno dei meneghini a La Gazzetta dello Sport -. Rientro dalle vacanze per essere in tribuna, a una partita come questa non rinuncerei per nulla al mondo".

"Il Milan di Silvio ha ispirato un nuovo modo di giocare ed è stato innovativo nello stile - ha proseguito Scaroni -. Vincere divertendo è ancora più bello e sono convinto che la linea seguita dal Milan di RedBird ricalchi quella tracciata da Silvio in passato. Anche se, lo sapete bene, dietro a questa campagna acquisti non ci sono io ma c’è il grande lavoro del nostro a.d. Giorgio Furlani, con l’appoggio del nostro azionista di riferimento Cardinale: Gerry segue ogni aspetto della vita del club, e il mercato in particolare".

"Lo scudetto obiettivo stagionale? Le dico solo che noi siamo ambiziosi e vogliamo vincere, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che giocare la Champions e fare strada in coppa, come è successo nell’ultima stagione, è altrettanto importante. È la condizione fondamentale per restare al top in Italia e in Europa. Se arriverà un altro scudetto, poi, sarò l’uomo più felice del mondo. Come lo sarebbe stato Berlusconi" il pensiero di Scaroni sulle ambizioni di un Milan totalmente rinnovato.

Poi un ultimo pensiero sui conti del club rossonero e a Pulisic: "Chiuderemo l’esercizio di bilancio 2022-23 in utile, a diciassette anni dall’ultima volta in cui era successo: era il 2006 e c’era proprio Berlusconi presidente. Negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato fatturati e ricavi, è un grande successo. Pulisic è un ragazzo solare, con la faccia pulita e soprattutto è un grandissimo talento in campo. E' uno di quei giocatori che sarebbero piaciuti a Silvio".