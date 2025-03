Milan, Scaroni: "Stagione deludente, ci stiamo facendo domande sul futuro"

Nel pre-partita di Milan-Como ha parlato il presidente rossonero Paolo Scaroni. "È stata una stagione difficile, non c'è dubbio. Una stagione che ha deluso i nostri tifosi e anche noi - ha spiegato ai microfoni di DAZN -. E ci stiamo facendo delle domande sul futuro: come far sì che il futuro sia migliore. Tutto questo non so se chiamarlo evoluzione, mi sembra un naturale processo che vivono tutti i club". Presto per alzare bandiera bianca: "Mi piace ricordare che una bella coppa ce la siamo portata a casa, non è stata una stagione solo negativa. Non consideriamo la stagione chiusa: la Champions è molto lontana ma continuiamo a combattere e se riusciremo a ottenere la qualificazione di un'altra coppa europea, la faremo con quell'impegno che abbiamo sempre avuto nelle manifestazioni internazionali".