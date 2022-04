Milan, Saelemaekers: "Non sentiamo la pressione scudetto, ma non è mai bello giocare poco"

L'INTERVISTA

Il centrocampista rossonero: "Dovrò sfruttare la mia occasione quando mi verrà concessa"

Da qualche settimana ha perso il posto da titolare dopo un momento poco brillante, ma Alexis Saelemaekers è pronto a riprendersi un posto da titolare, magari già dalla sfida del Milan contro il Torino: "Non è mai bello giocare poco, ma momenti meno positivi capitano. Le scelte le fa Pioli, io resto concentrato e fiducioso per farmi trovare pronto quando avrò la mia occasione". Il Milan è in piena lotta scudetto: "Non sentiamo la pressione, dobbiamo continuare così".

Saelemaekers scalpita, ma rispetta le decisioni dell'allenatore: "Deve gestire un gruppo in funzione della partita, siamo primi in classifica e io devo accettare la concorrenza. Il massimo che posso fare è fare del mio meglio per riprendere il posto da titolare - ha raccontato a ElevenSports.be -. Lavorando sodo tornerò a giocare di più".

Nelle ultime sette giornate il Milan si gioca lo scudetto: "Continuiamo sulla strada intrapresa, poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo dare il 200% per provare a raccogliere qualcosa visto che è due anni che stiamo facendo bene e meritiamo di stare dove siamo. Questo gruppo può riportare il Milan in alto - ha continuato Saelemaekers -, dobbiamo continuare così".

Infine il rapporto con Giroud: "E' una persona incredibile, cerco di imparare il più possibile da lui ogni giorno perché è un modello da seguire per me e per i giovani. Ha tutto, anche dal punto di vista della mentalità. Lo rispetto molto per quello che ha fatto e che sta facendo".

