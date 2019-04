Milan, Romagnoli: "Gattuso mi ha migliorato, speriamo di andare avanti insieme"

12/04/2019

Alessio Romagnoli carica il Milan verso lo spareggio Champions League contro la Lazio: "Usciremo da questo periodo no lavorando in silenzio, restando uniti e dando il massimo". Il capitano rossonero spiega il suo rapporto con Gattuso: "Bello. Da quando è arrivato sono migliorato poi ti dice tutto in faccia, in maniera diretta ed è giusto così. Speriamo di andare avanti insieme, siamo contenti di lavorare per lui".