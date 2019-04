Milan, Romagnoli: "E' il momento di tirare fuori orgoglio e rabbia"

07/04/2019

Non sono settimane facili per il Milan, reduce dal k.o. con la Juve e da un solo punto nelle ultime quattro partite. I rossoneri sono ancora in piena corsa per la Champions, ma adesso si entra nel periodo decisivo della stagione e sarà vietato sbagliare nuovamente. "E' il momento di tirare fuori orgoglio e rabbia - scrive il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, su Instagram -, ci aspettano sette finali e dobbiamo rialzarci subito".