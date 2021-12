Milan: maglia speciale per Kjaer, Saelemaekers gli dedica il gol

"forza simon"

I giocatori rossoneri si stringono attorno al difensore operato ieri e che starà fuori sei mesi

Il Milan si stringe attorno a Simon Kjaer, che mancherà dai campi per circa sei mesi dopo l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: i giocatori rossoneri hanno effettuato il riscaldamento prima del match contro la Salernitana con una maglia speciale "Forza Simon". Dopo il gol del 2-0, Saelemaekers è corso in panchina a prendere la maglia numero 24 di Kjaer per mostrarla a tutto San Siro che è esploso in un grande applauso. Milan, la dedica a Kjaer: maglia speciale e il gol di Saelemaekers Getty Images

"Sappiamo che non è un momento facile per Kjaer e per me era importante dedicare questo gol a lui": così Saelemaekers, a Dazn, all'intervallo della sfida contro la Salernitana.

La dedica nel riscaldamento per il difensore danese è stata mostrata anche nelle storie Instagram del profilo ufficiale rossonero.