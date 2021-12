Milan, operato Kjaer: legamento crociato e collaterale mediale, fuori sei mesi

L'infortunio al ginocchio di Simon Kjaer è più grave di quanto potesse sembrare anche dopo le prime analisi e il Milan perderà il suo difensore centrale per almeno sei mesi. Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero sono stimabili in circa sei mesi, il campionato potrebbe essere già finito.