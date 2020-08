Milan, Raiola su Twitter: "Ibrahimovic non ha rinnovato il contratto"

TIRA E MOLLA

La distanza tra domanda ed offerta si è molto ridotta, tanto da avvicinare quasi del tutto le parti ma guai a dire che è già cosa fatta il rinnovo tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Un tweet di Mino Raiola frena (almeno per il momento) l'ottimismo milanista, questo il post social di serata: "Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews". La fumata bianca era attesa a ore ma evidentemente bisogna ancora lavorare all'accordo.

Il rialzo rossonero è arrivato sino all'offerta da sei milioni di euro complessivi all'anno, rendendo più corposa la parte fissa e limando invece quella legata ai bonus. La richiesta era quella di un biennale da sette milioni di euro a stagione, anche se nelle parole di Raiola di qualche giorno fa si intravedevano altri intoppi oltre a quello economico.

Con il rinnovo di Ibra si attendeva anche il rientro del calciatore in Italia per aggregarsi alla squadra in ritiro ma questa nuova frenata rischia di allontanare ulteriormente la ripresa degli allenamenti da parte dell'attaccante.