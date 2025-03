Milan, rimonta Champions ancora possibile: ma bisogna invertire il trend col le big

Per salvare una stagione fin qui disastrosa (e forse anche la panchina di Conceicao), il Milan è chiamato a compiere un mezzo miracolo: superare cinque squadre, rimontare 6 punti in nove gare e agganciare il quarto posto, che significa qualificazione alla prossima Champions League, circa 60 milioni di euro garantiti e la possibilità di vivere il mercato estivo da protagonisti. Missione matematicamente possibile per i rossoneri, ma visto come è andata finora la stagione del Diavolo praticamente impossibile perché nelle ultime giornate di campionato ci saranno ben cinque partite con squadre che occupano le prime otto posizioni della classifica.