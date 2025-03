Milan, tutto pronto per il rinnovo di Pulisic: il club ripartirà da lui, Reijnders e Gimenez

Dopo aver ufficializzato quello di Tijjani Reijnders, il Milan è pronto a mettere nero su bianco anche il rinnovo di contratto di Christian Pulisic: l'americano classe 1998 prolungherà l'attuale accordo, che termina nel 2027, portando la scadenza al 30 giugno 2029. Per lui previsto anche un adeguamento dell'ingaggio, da 4 a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Un importante attestato di stima e fiducia da parte della società per un giocatore che in meno di due stagioni ha conquistato tutti, mettendo a referto 30 gol e 20 assist in 88 presenze in rossonero.