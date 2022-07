Milan: rientro anticipato per Tonali, tra giovedì e venerdì tornano tutti gli altri

MILAN

Il centrocampista è arrivato a Milanello per gli allenamenti 48 ore prima del previsto, nel weekend Pioli avrà tutti a disposizione

Stefano Pioli sta per ritrovare il suo Milan, finalmente al completo. Tra giovedì e venerdì, infatti, faranno rientro tutti i nazionali che ancora non hanno cominciato la preparazione a Milanello e all'inizio della prossima settimana il tecnico potrà cominciare a lavorare con la rosa al completo, in attesa di accogliere qualche nuovo acquisto. Nel frattempo l'allenatore rossonero ha potuto riabbracciare Sandro Tonali, che è tornato dalle vacanze 48 ore prima del previsto e che martedì mattina ha svolto la sua prima seduta di allenamento.

La preparazione in vista della prossima stagione, con tutti i giocatori a disposizione, comincerà dunque a pieno ritmo dopo l'amichevole in programma sabato alle 19 a Colonia, la prima delle quattro in calendario a luglio. Il Milan giocherà poi contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi sabato 23, contro gli austriaci del Wolfsberger mercoledì 27 e contro l'Olympique Marsiglia domenica 31.

Tra un mese esatto è poi previsto l'esordio in Serie A, a San Siro contro l'Udinese. Aspettando qualche novità sul fronte acquisti, Pioli può ora cominciare a fare sul serio.

