Milan, riecco Theo Hernandez: martedì in gruppo

Ormai ci siamo. Ancora due giorni e Theo Hernandez, quasi certamente, tornerà in gruppo alla ripresa degli allenamenti (martedì). Il laterale francese, costato 20 milioni di euro, aveva subito un infortunio non da poco alla caviglia destra (lesione capsulo-legamentosa) durante la sfida di ICC con il Bayern Monaco lo scorso 24 luglio. Da quel giorno il Milan non ha potuto contare sul 20enne, che anche ieri ha lavorato a parte come ricorda la Gazzetta dello Sport. Hernandez vuole riprendersi il Milan

Tra 48 ore la situazione sarà diversa e l'ex Real Madrid, nell'intervista a SportMediaset, ha ammesso di non vedere l'ora scendere in campo per aiutare i compagni. Dovrebbe essere già a disposizione per la trasferta di Verona anche se, evidentemente, non giocherà dal primo minuto (e non è nemmeno detto che disputi uno spezzone di gara). Comunque per Giampaolo e, per il club, un'ottima notizia: Hernandez scalpita per scalare gerarchie sull'out di sinistra dove al momento il 'padrone' è Ricardo Rodriguez. Ma Theo ha tutti i mezzi per effettuare il sorpasso e garantire ai rossoneri quella spinta che troppo spesso è mancata sulle fasce.

