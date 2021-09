Milan: qualche giorno di stop per Kjaer, Ibrahimovic e Giroud migliorano

QUI MILAN

Per il difensore danese escluse lesioni, elongazione ai flessori della coscia destra per Calabria

Il Milan continua a fare i conti con un'infermeria piena, che difficilmente si svuoterà in tempo per il turno infrasettimanale. Per l'ultimo acciaccato in ordine di tempo, Simon Kjaer, gli accertamenti hanno escluso lesioni: si tratta di un semplice risentimento ai flessori della coscia destra, che però lo costringerà a qualche giorno di riposo precauzionale. Infortunio molto simile a quello di Davide Calabria (elongazione), anche lui out ancora per una o due partite. Migliorano invece le condizioni dei due attaccanti, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Getty Images

Lo svedese è stato fermato da una tendinopatia achillea dopo il match con la Lazio, ma ora si sente meglio e sta iniziando a lavorare individualmente sul campo, per valutare i progressi fatti. Discorso simile per il francese, che ha ricominciato a correre e sembra dunque avere smaltito la lombalgia che lo aveva bloccato alla vigilia di Juve-Milan. Difficile, ma non impossibile, rivederlo tra i convocati già per la sfida di San Siro col Venezia.

Tempi ancora incerti invece per Krunic e Bakayoko: il primo è reduce dalla lesione al polpaccio rimediata in nazionale, il secondo da un importante trauma contusivo che ha interessato il tendine d'achille. Per entrambi sono previsti nuovi esami nel corso della prossima settimana, che potrebbero definire meglio quando Pioli potrà riaverli a disposizione.

Ci vorrà ancora qualche tempo anche per veder esordire in rossonero Messias: il brasiliano inizierà in questi giorni l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico, fondamentale per poter essere finalmente al 100%.