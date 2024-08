Milan, alzata l'offerta per Fofana. L'Udinese fa muro per Samardzic

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri arrivano a 22 milioni bonus compresi. Il ds dei friulani: "Non c'è la volontà di lasciarlo andare via tanto facilmente"

© Getty Images In casa Milan continua la caccia al centrocampista da regalare a Fonseca. L'obiettivo numero 1, per stessa ammissione dell'allenatore portoghese, è Youssouf Fofana. I rossoneri provano a stringere i tempie hanno fatto al Monaco un ulteriore rilancio a quota 19 milioni di euro di parte fissa, più uno di bonus facilmente raggiungibile e altri due meno semplici. La formazione del Principato vorrebbe ottenerne 25, ma le sensazioni sono orientate aì un ottimismo crescente, anche perché la forbice tra domanda e offerta si assottiglia sempre più. Sul fronte Lazar Samardzic, invece, l'Udinese prova a fare muro.

Nel corso della presentazione di Alexis Sanchez, il ds dell'Udinese ha ammesso l'interesse del Milan (pur senza mai nominarlo): "Samardzic è uno dei nostri calciatori più ambiti sul mercato, per lui c'è qualche richiesta di informazioni in Italia… possiamo dire Italia del Nord (ride, ndr) - le parole di Gian Luca Nani -. Da parte nostra non c'è la volontà di lasciarlo andare via tanto facilmente: l'idea è di mantenere in rosa i giocatori migliori, a meno di offerte soddisfacenti per tutti. In alcuni ruoli siamo un po' più coperti e potremmo essere più sensibili ad accettare offerte importanti, in altri no. Nella sua posizione abbiamo appena preso un altro buon calciatore (l'olandese Jurgen Ekkelenkamp, ndr)". Una sorta di apertura di fronte a un'offerta allettante (non meno di 25 milioni), ma non alle cifre e alle contropartite sin qui proposte dal Milan.

Prima di acquistare, però, il Milan deve vendere per fare spazio ai nuovi acquisti. Adli e Pobega hanno le valige in mano, ma anche Bennacer non è incedibile e davanti a una cinquantina di milioni l'algerino porrebbe fine alla sua avventura a Milano.