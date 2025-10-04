Logo SportMediaset
LE PAROLE

Milan, Pulisic: "Obiettivo Champions, Modric è incredibile e Allegri tira fuori il meglio dai giocatori"

L'americano: "Voglio fare la storia di questo club"

04 Ott 2025 - 15:25
© Getty Images

© Getty Images

Christian Pulisic ha preso per mano il Milan di questo inizio stagione, diventandone un assoluto protagonista: quattro gol (è capocannoniere) e due assist nelle prime cinque giornate di campionato. "Sono arrivato in un club che mi ha dato l’opportunità, ha creduto tanto in me. A partire dagli allenatori, dai tifosi, dai compagni - ha detto l'americano a Dazn - Penso che quando sei messo nelle condizioni di giocare un po’ più liberamente, hai quella fiducia. Questo significa moltissimo. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan".

Idee chiare sull'obiettivo stagionale: "Tornare in Champions League. Fa strano vedere un club come il Milan non partecipare a questa competizione. Abbiamo una squadra forte e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”. Sulla sfida contro la Juve: "Una delle squadre più forti in Italia, c’è sempre rivalità. Sarà una grande sfida, una gara tosta. Noi dovremo fare quello che stiamo facendo, sappiamo che non sarà facile". Parole di elogio e di ammirazione per il compagno di squadra Modric: "La nostra famiglia ha origini croate, sono grandi fan di Modric. I miei cugini hanno addirittura chiamato il loro cane Luka... È incredibile allenarsi e vederlo ogni giorno. Sto cercando di imparare il più possibile da lui, parliamo tanto”. E su Allegri: "Colpisce l’esperienza che ha, il modo di lavorare, sa come tirare fuori il meglio dai giocatori. Dopo la prima sconfitta in campionato contro la Cremonese nello spogliatoio eravamo delusi. Lui non ha perso la calma, ci ha detto che eravamo solo alla prima giornata e di continuare a lavorare che avremmo trovato la strada giusta”. 

