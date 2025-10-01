Logo SportMediaset
MILAN

Jashari in tribuna a Bergamo per tifare Bruges: "È sempre bello vederti, Ardon!"

01 Ott 2025 - 17:04
7 foto

Ancora fermo ai box per infortunio (il rientro non arriverà prima di novembre), Ardon Jahari ha approfittato della sfida in casa dell'Atalanta in Champions League per andare a trovare i suoi ex compagni del Bruges in trasferta a Bergamo. Una visita molto gradita che il club belga ha voluto condividere sui propri social pubblicando una carrellata di foto del centrocampista del Milan in borghese sugli spalti della New Balance Arena e poi in spogliatoio con i suoi ex compagni: "Incontrare vecchi amici. È sempre bello vederti, Ardon!", si legge nella didascalia.

ardon jashari
bruges
milan

