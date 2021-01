Milan, Pioli: "Vittoria meritata. Mandzukic è un vincente, ci darà una grossa mano"

QUI MILAN

Tre punti anche a Cagliari e distanza sull'Inter mantenuta in campionato. Il Milan torna dalla Sardegna con un 2-0 firmato da Ibrahimovic nonostante la piena emergenza: "Il successo è meritato - ha commentato Pioli -, ci siamo fatti trovare pronti. La classifica la guarderemo poi ad aprile perché ci sono sette squadre fortissime e noi lotteremo per tornare in Champions. Stasera abbiamo vinto lottando, poi la qualità ci ha dato ragione".

Dopo Meité arrivato per allargare la rosa a centrocampo, il Milan accoglierà in attacco Mandzukic nel ruolo di vice-Ibra: "Zlatan ha detto che ci pensa lui a tenerlo a bada. Sono contento perché il suo arrivo conferma che la società è ambiziosa e vuole che il Milan stia in alto. Abbiamo bisogno di tanti giocatori visti i problemi e gli impegni di quest'anno e a tutti che non è importante quanti minuti si giocano, ma la qualità con cui si disputano. Quando la società mi ha proposto Mandzukic ho detto subito di sì, ci ho parlato ed è molto motivato. Mario è un vincente".

Difficile, ma non impossibile, vedere il croato in coppia con Ibrahimovic: "Contano i principi di gioco e abbiamo trovato un equilibrio. Giochiamo sempre con due attaccanti, uno centrale e uno a sinistra. Con Mandzukic non ho ancora parlato di tattica, ma ci sarà spazio per tutti anche perché da settembre a oggi abbiamo chiesto gli straordinari a tanti ragazzi, perdendone diversi per infortunio".

Contro l'Atalanta mancherà Romagnoli squalificato e toccherà a Kalulu, sceso in campo anche a Cagliari per l'uscita anticipata di Kjaer: "Simon non si è fatto male - ha rassicurato Pioli -. Ha un fastidio che lo limita un po' ed è meglio non rischiare in questo periodo. Sono molto contento di Kalulu perché gioca con personalità e forza".