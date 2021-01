Milan, Pioli: "Turnover restando competitivi, contro il Toro minutaggio per Ibra"

VERSO MILAN-TORINO

A soli tre giorni dalla vittoria in campionato, il Milan di Stefano Pioli torna ad affrontare il Torino a San Siro, questa volta negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Il nostro obiettivo è passare il turno - ha detto il tecnico rossonero - Dobbiamo tenere conto che sarà la quarta partita in nove giorni, quindi dovremo fare le scelte giuste, con chi è più fresco, ma ciò non toglie che saremo competitivi. Gli infortunati? Oggi stanno tutti meglio, ma non hanno lavorato con la squadra e la rifinitura sarà decisiva. Per Ibrahimovic sarà una tappa importante. La cosa principale è aver superato il guaio muscolare, ora deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, domani lo troverà".

Sul calendario fitto e i tanti impegni il tecnico parmigiano non ha dubbi: "Più giochiamo e meglio è per una squadra giovane e vogliosa come la nostra, è così che cresciamo. La Coppa Italia è importante, ci sono cinque partite per arrivare in fondo, noi dobbiamo provarci e ci proveremo a cominciare da domani. Il Toro ci ha messo in difficoltà nell'ultima di campionato, quindi dovremo essere molto attenti e determinati".