Milan, Pioli: "Squadra che si diverte, la testa fa la differenza"

QUI MILAN

Stefano Pioli gongola dopo la roboante vittoria per 5-1 del suo Milan contro il Bologna: "La squadra diverte e soprattutto si sta divertendo. Questo è quello che traspare e che mi rende felice - ha detto il tecnico rossonero - Oggi abbiamo giocato una partita di alto livello, contro un avversario particolarmente pericoloso. Abbiamo consapevolezza e fiducia. Siamo soddisfatti, ma dobbiamo rimanere sul pezzo". Nessun dramma per il nervosismo di Ibrahimovic al momento del cambio: "Non ho capito cosa mi abbia detto onestamente, ma io devo gestirlo. Giochiamo ogni tre giorni, lui ha avuto un infortunio. Sta migliorando e nelle ultime due partite è stato un punto di riferimento, ma devo dosare le forze di tutti".

Pioli ha speso parole di elogio specialmente per Franck Kessie, uno dei migliori nelle ultime uscite: "È un centrocampista moderno e completo, che sa fare tutte e due le fasi. Sicuramente è in un grande momento psico-fisico e non c'è dubbio che sta diventando un punto di riferimento. È sempre dentro la partita, incita e stimola i compagni, oltre ad avere un livello tecnico altissimo".

La condizione fisica è ottima, ma secondo l'allenatore parmigiano c'è molto di più. È l'atteggiamento mentale a fare la differenza e in questo senso, secondo lui, c'è un momento preciso che ha segnato una svolta: "L'eliminazione contro la Juve in Coppa Italia ci ha insegnato tanto, è stata importantissima per il nostro prosieguo. Per quanto riguarda la preparazione abbiamo usato buon senso e lavorato bene durante la pausa e questo sicuramente incide. Però è la testa che fa la differenza, stiamo giocando come squadra e raccogliendo i frutti di un lungo lavoro iniziato a ottobre. Poi le vittorie contro Roma, Lazio e Juve ci hanno aiutato molto".