Milan, Ibrahimovic è atterrato a Milano: "Sono di nuovo a casa, ora i risultati"

IZBACK

Zlatan Ibrahimovic e il Milan di nuovo insieme. L'attaccante svedese è atterrato a Linate intorno alle 23.35 con un volo privato ed è ora pronto a riabbracciare i rossoneri dopo aver trovato l'intesa definitiva sul rinnovo. Zlatan dovrà prima di tutto sottoporsi al tampone e osservare il periodo d'isolamento in attesa dell'esito: se negativo potrà incontrare la società per mettere la firma sul nuovo contratto, dopodiché si unirà ai compagni di squadra per cominciare la preparazione. "Sono molto felice - le sue parole appena sbarcato - Finalmente è andato tutto a posto e sono potuto tornare dove mi sento a casa. Ora dobbiamo metterci all'opera e continuare il lavoro che abbiamo iniziato. Il riscaldamento è finito, è tempo di portare i risultati".

Il bomber svedese è apparso carichissimo: "Io non sono qui per fare la mascotte, ma per aiutare la squadra ad arrivare dove deve essere. Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto bene, ma non abbiamo vinto niente. Quest'anno ho la possibilità di cominciare dall'inizio e di lavorare per centrare i nostri obiettivi. Io mi sento bene e in gran forma. Saluto tutti i tifosi milanisti e spero di rivederli il prima possibile negli stadi. Faremo saltare insieme San Siro, forza Milan sempre".

Pioli avrà dunque presto a disposizione il suo punto di riferimento offensivo, anche se restano da sciogliere gli ultimi dubbi sul numero di maglia. La nove, che sembrava certa fino a venerdì, oppure la 11, spoilerata dallo stesso svedese con un post sui social. Anche in questo caso, si tratta di dettagli: il Milan e Ibra sono pronti a riabbracciarsi.