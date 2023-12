Milan, Pioli ritrova i tre punti: "Ottima partita, vittoria importante. Theo centrale? Idea sua"

QUI MILAN

Le parole del tecnico rossonero dopo il 3-1 al Frosinone in Serie A: "Cardinale? Lo sento spesso, è molto presente"

Milan-Frosinone: le foto della partita







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan dimentica la brutta serata di Champions League e in campionato mantiene il ritmo battendo 3-1 il Frosinone a San Siro. "Volevamo tornare a vincere con continuità sfruttando il doppio impegno casalingo - ha commentato Stefano Pioli a fine partita -, ma è solo un piccolo passo in avanti. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, ma dobbiamo accelerare se vogliamo lottare per i primi posti". Nel Milan in emergenza ha giocato Theo Hernandez centrale difensivo: "È stata una sua idea, ha dato la disponibilità. Ha fatto bene in fase difensiva, ma anche in attacco dandoci soluzioni e dimostrando una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato".

Nei giorni precedenti Pioli ha parlato con la proprietà compreso Cardinale: "Lo sento spesso durante questa stagione, passa da Milanello e ci incontriamo quando è a Milano. Come ogni proprietario chiede spiegazioni di certe situazioni, come gli errori in zona gol in Champions. Per me è stato un incontro costruttivo che mi darà nuovi stimoli, ma è comunque molto presente".

Pioli ha dovuto inventare un po' la formazione viste le tante assenze anche adattato alcuni giocatori: "Dei giovani mi fido tantissimo, anzi il lavoro del settore giovanile pagherà molto nei prossimi anni. Mi sembra giusto avere la sensibilità di capire quando è il momento o meno di inserire i giovani. Per me questa era una partita adatta per giocatori più esperti e che potessero capire l'importanza di questa partita. Un ragazzo giovane probabilmente avrebbe sofferto un po' la situazione e le emozione, non era il momento, ma conto su di loro".

Il Milan ha reagito in un momento di difficoltà, ma la squadra cerca continuità: "Dobbiamo ritrovarla, ma ovviamente prima recupereremo certi giocatori e più scelte e qualità potremo avere per diverse situazioni. In campionato dobbiamo fare meglio per lottare per i primi posti". Nel primo tempo però la tensione del periodo si è vista ed è stata spazzata via dal gol di Jovic: "Non eravamo tesi, anzi abbiamo fatto una buonissima partita e concedendo poco con un dribbling di Tomori".