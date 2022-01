Milan, Pioli recupera i pezzi: Leao e Rebic tornano con Ibrahimovic

PIù SOLUZIONI

I due esterni sono pienamente recuperati, così come lo svedese. Il tecnico rossonero ritrova soluzioni offensive

Il Milan ripartirà in Serie A dalla sfida dell'Epifania contro la Roma di Mourinho. Il tecnico rossonero Pioli dovrebbe contare su una squadra "nuova", ristabilita dopo le problematiche del girone d'andata. Durante la sosta infatti il Milan oltre a Calabria ha recuperato anche Ibrahimovic, Leao e Rebic dai rispettivi infortuni. Contro i giallorossi Pioli potrebbe dunque avere più soluzioni offensive tra cui scegliere, caso raro in stagione. Getty Images

I condizionali - visto anche il periodo e i contagi da Covid in costante aumento - sono d'obbligo. Per ora però da Milanello sono arrivate solo buone notizie per Stefano Pioli che al rientro dopo la pausa si ritroverà con una insperata abbondanza di soluzioni offensive.

Calabria è recuperato e riprenderà il posto sulla corsia di destra, ma è nel settore offensivo della formazione che il Milan tornerà ad avere più possibilità di scelta dopo settimane a far tirare la corda a turno uno tra Leao, Ibrahimovic e Diaz.

Negli ultimi giorni Leao e Rebic hanno lavorato a parte, ma verranno aggregati al gruppo in vista del match contro la Roma. Loro, con Ibrahimovic e Giroud davanti completeranno un pacchetto in cui Diaz, Messias e Saelemaekers nell'ultimo mese sono stati spremuti.

Il problema semmai per Pioli resta in mezzo al campo. Le assenze di Bennacer e Kessie, impegnati in Coppa d'Africa, limitano a Bakayoko e Tonali le pedine di ruolo. I recuperi in attacco però permetteranno al jolly Krunic di essere impiegato qualche metro più indietro, senza dimenticare Calabria e Florenzi che all'occorrenza potrebbero sacrificarsi in altri ruoli. Una specialità ormai per il Milan di Pioli.