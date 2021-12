Milan, Pioli recupera i pezzi: con la Roma tornano in quattro

MILAN

Buone notizie dall'infermeria rossonera: Rebic, Leao, Calabria e Ibra verso il rientro il 6 gennaio. Kjaer dopo il ko: "Tornerò anche più forte di prima”

Il buon proposito di casa Milan per il nuovo anno è mettersi definitivamente alle spalle un 2021 troppo ricco di infortuni e, viste le notizie che arrivano dall'infermeria di Milanello, le premesse sembrerebbero essere molto promettenti. Per la sfida con la Roma alla ripresa del campionato, il prossimo 6 gennaio, Stefano Pioli dovrebbe ritrovare infatti quasi per intero l’ossatura della squadra: Davide Calabria, Ante Rebic, Rafa Leao e Zlatan Ibrahimovic.

Ottime notizie per il tecnico rossonero, che per sorridere davvero aspetta però il 30 dicembre, quando la sua squadra riprenderà gli allenamenti di persona (dopo un paio di sessioni su Zoom in programma il 27 e il 28) e potrà valutare direttamente i suoi giocatori assieme allo staff medico.

Come detto però da Milanello filtra ottimismo: oltre a Rebic e Calabria, che non giocano in rossonero dal derby del 7 novembre scorso, contro i giallorossi dovrebbero tornare anche Leao, che sta smaltendo la piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra accusata contro la Salernitana, e Ibra, che ha saltato l'ultima sfida contro l'Empoli per un savraccarico al ginocchio. Gli esami a cui si è sottoposto lo svedese non hanno infati evidenziato nulla di grave, ecco perché per lui sarà particolarmente importante la verifica del 30 dicembre.

KJAER: "TORNERÓ PIÙ FORTE"

Dopo il grave infortunio che gli ha fatto terminare la stagione in anticipo, Simon Kjaer ne ha parlato a TV2 Sport, un'emittente danese: "Questo infortunio è il primo serio della mia carriera ed è dura, certo, ma fa anche parte del calcio. Ora che è successo, tornerò anche più forte di prima - ha detto il centrale, che poi ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore al Milan - È il club dove mi sono sentito più a mio agio. Il posto in cui il mio ruolo dentro e fuori dal campo mi si addice di più. Mi hanno scelto per un ruolo da leader in una squadra giovane e probabilmente dal primo giorno ho giocato il miglior calcio della mia carriera".