Milan, Pioli recupera Calabria per il derby

verso inter-milan

La difesa non prende gol, ma davanti si fa fatica a segnare

Inter-Milan, un derby che vale di più di una finale di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 dell'andata, ma i rossoneri possono accontentarsi anche di un pareggio con gol per volare a Roma l'11 maggio prossimo. Regola dei gol in trasferta che è rimasta, ma dal prossimo anno anche l'Italia si adeguerà all'Europa. La squadra di Pioli ci arriva con il morale sollevato dopo la vittoria con il Genoa, ma per una difesa che non prende più gol c'è sempre un attacco che è diventato sterile.

Dietro tornerà Calabria, recuperato dopo l'attacco febbrile che gli ha fatto saltare il match contro il Grifone. Kalulu e Tomori al centro sono una garanzia, ma occhio perché in panchina non ci saranno cambi: Romagnoli difficilmente recupererà e anche Gabbia è finito ai box. Sette clean sheet consecutivi per Maignan, serie iniziata proprio all'andata il primo marzo scorso. Ora toccherà ripetersi contro Dzeko e Lautaro per avere più di una chance di passaggio del turno

Il problema principale, però, è sempre quello del gol. Venerdì si sono risvegliati Leao e Messias, ma ancora mancano i gol di Giroud e soprattutto Ibra, come sottolineato da Maldini. Un bel problema che Pioli sta cercando di risolvere, ma Rebic e soci non gli stanno dando una mano. Martedì Messias è favorito su Saeleamakers, mentre ancora rebus sul trequartista. Kessie potrebbe essere preferito ancora una volta a Brahim Diaz, in ombra nelle ultime uscite.