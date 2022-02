Milan, Pioli: "Pensierino al primo posto per chiudere una settimana fantastica"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il 4-0 alla Lazio in Coppa Italia: "Abbiamo giocato con qualità per novanta minuti"

Quattro gol alla Lazio per prendersi la doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Il Milan di Pioli ha dominato il match di San Siro: "Abbiamo approfittato dell'entusiasmo per la vittoria nel derby per avere ancora più convinzione - ha commentato il tecnico rossonero -. Abbiamo giocato con qualità per novanta minuti". Protagonista ancora Giroud: "Ha avuto molti problemi fisici, ora sta sicuramente meglio ed è un centravanti forte".

"Siamo stati veloci e imprevedibili giocando in profondità e allargandoci. Dobbiamo continuare così". In semifinale ci sarà l'Inter: "Sono sfide molto complicate, ma stimolanti da affrontare - ha commentato Pioli -. Daremo tutto perché ci teniamo alla Coppa, anche se sappiamo la forza degli avversari".

"Pensiamo al primo posto per chiudere la settimana in maniera perfetta, ma contro la Sampdoria avremo sicuramente delle difficoltà. Noi dobbiamo correre su noi stessi perché il nostro obiettivo è fare più punti dell'anno scorso - ha continuato a Pioli parlando di scudetto -. Siamo consapevoli che possiamo determinare noi i nostri risultati".

In attacco l'infermeria si sta svuotando: "Sarà più difficile fare le scelte quando avremo tutti, ma non vedo l'ora di avere più risorse per risolvere le partite in corso. Con cinque cambi puoi cambiare le caratteristiche durante una partita, è importante poterlo fare". Ibrahimovic resta ai box: "Soffre a stare fuori perché vorrebbe aiutare i compagni in campo, ma lo fa con l'atteggiamento fuori dal campo. La differenza è lo spirito del gruppo oltre alle qualità dei singoli".