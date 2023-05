Milan, Pioli: "Vittoria che ci dà slancio per il finale"

qui milan

Il tecnico rossonero dopo il 5-1 alla Sampdoria: "L'obiettivo è continuare a crescere e sono orgoglioso del nostro percorso"

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan ha strapazzato la Sampdoria con un netto 5-1 a San Siro, un successo importante nella corsa a un piazzamento in Champions League: "È stato bene giocare subito perché dovevamo smaltire la delusione di coppa - ha commentato Pioli a fine partita -, abbiamo giocato bene e questo ci dà fiducia per le ultime due partite di campionato". Non è tempo di bilanci: "Siamo andati oltre le previsioni in Champions League, ma in campionato siamo stati troppo poco continui. Il nostro limite e non aver vinto molte partite contro squadre più affrontabili. Ora pensiamo alla Juventus".

Le critiche intorno a Pioli non mancano: "È evidente che il percorso del Milan ci ha regalato tantissime soddisfazioni, più di quanto avremmo pensato. Siamo una squadra giovane e con una società che sta facendo bene a livello economico. Noi però vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa, quest'anno ci siamo riusciti meno ma sono orgoglioso di quanto stiamo facendo. Impareremo più da questa stagione rispetto a quella dello scudetto, se abbiamo commesso degli errori quest'anno - e lo abbiamo fatto - ne faremo meno il prossimo".

Olivier Giroud ha fatto tripletta contro la Sampdoria, ma il Milan cerca rinforzi in attacco per la prossima stagione visti i 37 anni del francese: "L'obiettivo sarà quello di migliorare la rosa, la squadra ha una base solida e la società è stata brava a portare a termine i rinnovi. Con titolari o riserve non si possono fare discorsi, ci serve un giocatore forte. Io sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo tutti insieme, ci stanno momenti di felicità e di delusioni forti. Vogliamo continuare a crescere e regalare soddisfazioni ai tifosi che sono eccezionali".

Tanti i giocatori meno utilizzati da Pioli: "La strategia che la società vorrà prendere non la so ancora dire. Ci si dimentica il nostro percorso, tanti giovani giocatori arrivando al Milan devono avere il tempo necessario di capire cosa vuol dire giocare in questo stadio, in questa società e con queste pressioni. Io voglio giocatori di qualità, l'obiettivo sarà di migliorare la rosa. Ma ora pensiamo a finire il campionato".