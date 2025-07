Media Gb: Gascoigne collassato in casa, è in terapia intensiva

Paul Gascoigne, 58enne leggenda del calcio inglese, è stato trasportato d'urgenza in ospedale venerdì sera. Lo riporta 'The Sun' sul proprio sito Internet. 'Gazza' è stato trovato in stato semicosciente nella camera da letto della sua abitazione di Poole, nel Dorset, da un suo amico e assistente personale, Steve Foster, che lo ha immediatamente portato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni sono ora stabili. Foster ha riferito che Gascoigne intende "ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo tornare al meglio".