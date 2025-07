Il cordoglio Juve per Salvatore Giglio: "Il nostro fotografo per 25 anni"

La Juventus ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Salvatore Giglio, "il fotografo del nostro Club per venticinque anni". "Con i suoi scatti - si legge nella nota ufficiale della società bianconera - ha immortalato momenti iconici della nostra storia: due milioni di istantanee nei suoi archivi, la maggior parte delle quali racconta di noi e dei campioni che hanno indossato questa maglia. Mille partite al seguito della Juventus, traguardo raggiunto nel 1998. La sua storia si intreccia indissolubilmente con la nostra". Tra le immagini più celebri di Salvatore Giglio ci sono lo scatto di Michel Platini sdraiato a terra per protesta dopo il gol annullato un gol meraviglioso a Tokyo nella finale della Coppa Intercontinentale del 1985 e le terribili fotografie scattate all'Heysel in occasione di Juventus-Liverpool del 29 maggio 1985.