El Aynaoui: "Gasperini grande tecnico, non vedo l'ora di iniziare"

"Seguivo Gasperini già quando ero in Francia, è un grande allenatore che ha mostrato grandi cose con l'Atalanta. Per cui, trovo un grande tecnico in un grande club, un allenatore a ci piace proporre un calcio offensivo, dunque non vedo l'ora di iniziare a lavorare e a imparare da lui". Così il nuovo acquisto della Roma Neil El Aynaoui nella prima intervista rilasciata ai canali social del club. "Ho ricevuto un'ottima accoglienza fin dal mio arrivo in aeroporto e anche oggi durante le visite mediche. E' stata una accoglienza favolosa e mi fa piacere -ha aggiunto il centrocampista francese - Nelle prime fasi della trattativa ho parlato con Massara, ma devo ringraziare anche la proprietà, la dirigenza e l'intero club, per aver gestito così bene la situazione e aver facilitato il mio arrivo". Parlando delle proprie caratteristiche, l'ex calciatore del Lens ha sottolineato che "mi definirei come un centrocampista moderno, resistente dal punto di vista fisico, in grado di giocare in entrambe le fasi, e d coprire molto campo con grande intensità e generosità. Prima di spostarmi a centrocampo ho giocato anche più avanti, per cui ho sempre avuto il senso del gol - ha spiegato - Ci sono dei sistemi di gioco in cui posso fare entrambe le fasi e come dicevo prima è quello che mi piace fare e che so fare, per cui quando ci riesco sono molto felice". In giallorosso El Aynaoui indosserà la maglia numero otto. "Sono cresciuto nei pressi di Barcellona, per cui logicamente tifavo per la squadra di questa città, e sono sempre stato un grande fan di Andres Iniesta-ha concluso - quindi ho sempre sognato di indossare questo numero".