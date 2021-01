Milan, Pioli: "Non molliamo un centimetro, sappiamo soffrire"

QUI MILAN

Vittoria ai calci di rigore contro il Torino per il Milan che si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia: "Non molliamo un centimetro, siamo una squadra che sa lottare e stringere i denti - ha commentato Pioli a fine partita -. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma anche tante occasioni per evitare i supplementari. Vittoria voluta e meritata". In campo Ibrahimovic dal primo minuto: "Volevamo dargli qualche minuto in più, per le sue caratteristiche è meglio iniziare la partita e poi volevamo evitare il rischio di portarlo ai supplementari. Speriamo stia meglio per la trasferta di Cagliari".

"La società mi ha messo nelle condizioni di lavorare al meglio e alleno un grande gruppo di giocatori - ha continuato il tecnico rossonero -. Quando lavori bene e sei felice, è più facile trasmettere serenità e convinzione. Io sono qui per indicare la strada giusta e provo a farlo nel miglior modo possibile".

Il Milan ha passato il turno anche contro la sfortuna dei due pali: "E' un segnale della forza mentale della squadra portare a casa questo tipo di partite. Siamo stati squadra per tutti e 120 i minuti, prendendoci qualche rischio - pochi - creando tanto. Ovviamente speravamo di non arrivare ai supplementari, ma quello che conta è la voglia di portare a casa la qualificazione. Dobbiamo continuare così".

San Siro è ancora desolatamente vuoto: "Può essere che all'inizio l'assenza di pubblico all'inizio ci ha tolto un po' di pressione facendoci crescere più velocemente, ma sono sicuro che con i nostri tifosi sarebbe stato tutto più bello ed eccezionale. Ci manca il loro entusiasmo, sarebbero un fattore in più. Non è facile giocare ogni tre giorni senza pubblico e dover trovare sempre dentro di te ambizioni e motivazioni. Questa squadra sa di avere qualità, ma non abbiamo ancora fatto nulla".

Rossoneri infallibili dal dischetto: "Non ci alleniamo in maniera specifica perché di fatto sono inallenabili. Un conto è calciarli in allenamento, un altro quando contano. Dentro questi rigori c'è la forza mentale della squadra, la concentrazione e la voglia di vincere. La partita contro il Rio Ave è stata la svolta stagionale per molti motivi".

In campionato ci sarà Inter-Juventus, mentre il Milan sarà impegnato a Cagliari: "La guarderò sicuramente perché mi piace vedere le grandi partite. Noi però dobbiamo pensare a vincere in Sardegna". Sul mercato invernale: "Non chiedete a me dei rinnovi. Se ci sarà la possibilità proveremo a migliorare qualcosa in qualche reparto".