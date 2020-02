Milan, Pioli: "Nel derby non conta la classifica. Spero di avere Ibra"

VERSO INTER-MILAN

Avrebbe preferito arrivarci sull'onda di un successo. Per lo meno ci arriverà con tutti i "suoi big" abili e arruolabili. Dopo il pareggio casalingo contro il Verona, Stefano Pioli si proietta così sul derby di domenica prossima: "L'Inter è una squadra solida e compatta e forte in tutti i reparti, ha avuto qualche difficoltà ma la vittoria di ieri le ha permesso di stare al vertice. Dobbiamo prepararci bene, i derby sono partite dove non contano i valori dimostrati fino a quel momento o i punti di distanza. Dobbiamo mettere in campo la nostra migliore prestazione, abbiamo le qualità per fare bene". Il tecnico rossonero, a Coverciano per la cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro, analizza poi il momento della sua squadra: "Purtroppo ieri non siamo riusciti a vincere ma abbiamo messo in campo tanta generosità, tanta volontà, e sulla voglia di vincere non ci sono rimpianti. Potevamo e dovevamo affrontare meglio la mezz'ora finale dove abbiamo avuto le possibilità per vincere la gara. L'assenza di Ibrahimovic? Meno sei dipendente dal singolo giocatore, maggiori vantaggi hai in altre situazioni ma è vero che i giocatori importanti, i campioni, possono dare alla squadra maggiori possibilità di essere performante. Ha avuto un affaticamento complicato da un'influenza, l'influenza è passata e speriamo possa avere una settimana normale ed essere in campo".

"L'Europa deve essere un obiettivo per un club come il Milan, ha sempre fatto parte della storia di questa società. Ci sono ancora tante partite. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro quotidiano e provare a vincere tutte le prossime partite, come se fossero decisive. La classifica è corta e il campionato è molto complicato e competitivo, le squadre medio-piccole sono cresciute tanto e vincere le partite sarà difficile, servono prestazioni importanti".

Infine, Pioli si è complimentato con Gian Piero Gasperini per la vittoria della 'Panchina d'oro': "Ha ampiamente meritato il premio ma io ho votato Mihajlovic perché ha fatto un lavoro importante dal punto di vista tecnico, risollevando un Bologna in difficoltà, e per quello che ha dimostrato a tutti noi in questo momento difficile".