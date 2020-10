Milan, Pioli: "Momento positivo, vogliamo rimanere in testa"

VERSO UDINESE-MILAN

Stefano Pioli presenta la sfida contro l'Udinese. "Stiamo vivendo un momento positivo e dobbiamo sfruttare questo entusiasmo - ha spiegato - Le partite non si vincono sulla carta, tutte valgono tre punti. Siamo in testa e anche domani vorremo rimanerci. Dobbiamo dimostrare partita per partita che siamo competitivi". Sulla formazione: "Rebic partirà dalla panchina, potrà fare uno spezzone di partita. Gabbia non sarà a disposizione, Castillejo ha avuto un affaticamento muscolare stamattina". lapresse

Il Milan è la grande sorpresa di questo avvio di stagione. "Stupito no perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C'è tanta attenzione per la sfida di domani".

Parte della critica non è ancora convinta dal Milan. "Ognuno ha la sua opinione, a noi interessa dare il massimo partita per partita. Sappiamo che il calcio è un ambiente senza equilibrio ma noi dobbiamo averlo. Stiamo dimostrando consapevolezza nel modo di giocare. Il calcio è bello perché tutti ne possono parlare, è giusto accettare le critiche. Noi dobbiamo dimostrare partita per partita che siamo competitivi".

Se il Milan saprà reagire alle prime difficoltà. "Anche questa è una mentalità che non ci appartiene. Perché dobbiamo pensare di perdere? Dobbiamo solo pensare di giocare al massimo e di poter vincere, pensare di avere le qualità per avere un risultato positivo. Se non dovesse succedere faremo le nostre valutazioni, sapremo affrontarlo".

Milan e lo scudetto. "I miei giocatori sono convinti di essere forti, bene che pensino così. Domani sarà un'altra occasione per dimostrarlo. Le parole vanno bene solo se dimostrate dai fatti. Dobbiamo avere entusiasmo, il nostro obiettivo è vincere e divertirci, di fare un calcio che ci piace. I giocatori devono sempre pensare positivo".

Leao in costante crescita. : "La cosa che ci interessa di più è di vedere una crescita continua, Rafa sta crescendo. Non si deve accontentare perché può dare di più. Ci sono tante situazioni in cui può fare meglio, ma parliamo di un percorso che è all'inizio. È giusto aspettarsi passi in avanti ma è anche giusto avere pazienza per farlo crescere. Lui si sta sforzando"

