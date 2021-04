Milan, Pioli: "Mi aspettavo di più ma su Calhanoglu non può non essere fallo"

QUI MILAN

Il tecnico dopo la Lazio: "La rincorsa Champions si complica ma mi aspetto subito una reazione importante"

Stefano Pioli deluso dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio: "Mi aspettavo di più dalla squadra, abbiamo le qualità tecniche e fisiche per fare meglio, dovevamo fare di più. Come spesso accade nelle grandi partite sono decisivi i particolari, loro sono stati più bravi di noi". Impossibile non commentare il contatto Leiva-Calhanoglu: "Non vedo come non possa essere fallo, non si può non fischiare. Impossibile non sia evidente che Leiva tocchi Calhanoglu, è andato anche a rivederlo" le parole del tecnico del Milan. Getty Images

L'allenatore rossonero analizza l'andamento del match: "Abbiamo messo la Lazio nella zona che predilige, aspettare e ripartire con qualità: invece devi avere la bravura di non prendere gol o andare in vantaggio. Chiaro che col 2-0 il match è poi cambiato. Non è stata una partita pessima ma dobbiamo riprenderci subito".

"La rincorsa Champions ora si complica molto, ora dobbiamo dimostrare che siamo forti come credo siamo. Le ultime due sconfitte hanno interrotto il nostro percorso ma siamo ancora lì, lottiamo con grandi squadre e dobbiamo dimostrare di esserlo pure noi. I ragazzi sono intelligenti e hanno carattere, mi aspetto subito una reazione importante" dice Pioli. Col Benevento ci sarà il ritorno di Ibrahimovic? "Serve che rientri lui come tutti, Zlatan dovrebbe essere a disposizione: è stato fuori tante partite e non ci voleva".