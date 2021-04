Lazio-Milan: contatto Leiva-Calhanoglu, Osato al VAR ma convalida il gol di Correa

LAZIO-MILAN

Il laziale colpisce il rossonero ma l'arbitro, pur richiamato al monitor da Mazzoleni, non cambia idea

Episodio da moviola in apertura di ripresa di Lazio-Milan: Orsato convalida il 2-0 di Correa nonostante un precedente contatto tra Lucas Leiva e Calhanoglu. L'arbitro giudica corretto l'intervento del laziale che toglie palla al turco rilanciando l'azione che poi porta al raddoppio biancoceleste. Richiamato al VAR da Mazzoleni, Orsato riguarda l'azione ma conferma la sua decisione convalidando la rete tra le proteste dei giocatori e della panchina del Milan.

Dopo la partita, questo il commento di Pioli: "Non vedo come non possa essere fallo, non si può non fischiare. Impossibile non sia evidente che Leiva tocchi Calhanoglu, è andato anche a rivederlo".