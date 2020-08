Milan, Pioli: "Ibra punto di riferimento, servono pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste"

MILAN

"Zlatan è un grande professionista. Insegna ai giocatori più giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la sua voglia di vincere e di migliorare sempre". Mentre il Milan cerca di arrivare a un accordo con Ibrahimovic per il rinnovo del contratto - resta la distanza tra la richiesta di 7 milioni di euro dello svedese e la proposta del club di 5,5 - il tecnico rossonero Stefano Pioli ribadisce il ruolo fondamentale del giocatore in campo e fuori.

Sulle strategie di mercato da seguire, Pioli ha le idee molto chiare: "Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo bisogno di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste - ha aggiunto nell'intervista a Skrill, Premium Sponsor del Milan - Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra".

Su Donnarumma: "Ha un talento straordinario e ha indossato con grande personalità la fascia da capitano di Romagnoli. È uno dei portieri più forti al mondo e ha ancora ampi margini di miglioramento".