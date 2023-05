Milan, Pioli: "I giocatori han dato il massimo, ma l'Inter ha meritato"

QUI MILAN

"Siamo delusi per non essere arrivati in finale. E' stata una stagione più complicata di quello che pensavamo, ma che ci ha insegnato tanto"

Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano dell'Inter in semifinale, Stefano Pioli mastica amaro. "I giocatori hanno dato il massimo, parlare di poca voglia non mi sembra corretto - ha spiegato il tecnico del Milan -. L'Inter ha giocato meglio di noi nelle due partite e meritato la finale". "Stasera abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo creato 2-3 occasioni per andare in vantaggio - ha aggiunto -. Peccato, perché un gol poteva cambiare l'inerzia del match". "Siamo delusi - ha continuato -. Arrivare in finale sarebbe stato eccezionale per il nostro percorso. E' una stagione più complicata di quello che pensavamo, ma che ci ha insegnato tanto".

"È una delusione grande, parliamoci chiaro. Abbiamo fatto un grandissimo percorso in Champions sì, pensando anche a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma volevamo arrivare in finale perché quello conta. La delusione c'è - ha continuato -. Purtroppo abbiamo condizionato questa semifinale con i primi 15 minuti della partita di andata, poi per il resto siamo stati all'altezza di una squadra molto forte". "Abbiamo avuto due occasioni per sbloccarla oggi. Non posso rimproverare niente ai miei giocatori: ci abbiamo provato con tutto ciò che avevamo - ha aggiunto -. Non siamo riusciti ad essere pericolosi come di solito siamo, per la compattezza dell'Inter e per un ritmo e una precisione che dovevano essere migliori". "Noi oggi ci abbiamo provato, ma non siamo stati così precisi e lucidi - ha proseguito il tecnico rossonero -. L'Inter in queste partite alle prime situazioni ci fa gol, noi non siamo riusciti a fare la stessa cosa".

Poi sulla posizione di Tonali. "Rispetto all'andata abbiamo cambiato. Stasera faceva più la mezzala quando avevamo la palla perché volevamo più giocatori dentro l'area - ha spiegato Pioli analizzando il secondo round con l'Inter -. Era una cosa che abbiamo provato in allenamento e che ho voluto io".

Quanto alle critiche relativi ai cambi tardivi, Pioli ha le idee chiare: "Stavamo facendo bene con le posizioni, ci è mancata qualità e precisione. Li stavo preparando e abbiamo preso gol, poi la partita lì è quasi finita...".

"Se uno guarda il percorso di questo gruppo, è difficile di parlare di un percorso negativo - ha continuato -. Quest'anno abbiamo provato a essere competitivi in due competizioni, in Serie A e in Champions". "Abbiamo fatto una grande Champions - ha precisato il tecnico rossonero -. Ma siamo usciti in semifinale in un derby e siamo delusi". "Purtroppo qualcosa è mancato, i rimpianti sono soprattutto per il campionato - ha concluso Pioli -. Mancano tre gare e dobbiamo finire bene. Non possiamo finire una stagione con negatività. La base della squadra è ottima su cui lavorare".