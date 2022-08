Milan, Pioli: "Ci è mancata lucidità e si è fischiato troppo, il derby sarà un'altra storia"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il pari di Reggio Emilia: "Troppa frenesia da parte nostra, ma quante interruzioni..."

Stefano Pioli analizza così lo 0-0 contro il Sassuolo: "Oggi ci è mancata lucidità, bisogna saper leggere meglio le situazioni e ciò che l'avversario ti concede - ha detto il tecnico del Milan a fine gara ai microfoni di Dazn -. Siamo partiti bene, giocando con vivacità e brillantezza, poi però avevamo troppa frenesia e poco palleggio. Poi è stata una partita con tanti mezzi falli fischiati, tante interruzioni... Ci vuole ritmo, oggi si è fischiato troppo". Tra pochi giorni il derby contro l'Inter: "Sarà tutta un'altra partita, che dovremo preparare al meglio dal punto di vista fisico e tattico. Il derby è il derby, con una rivalità che va al di là della classifica".

Il match di Reggio Emilia non è andato esattamente come previsto: "Abbiamo avuto poca qualità nei movimenti, affondavamo troppo e la partita è diventata sporca, fallosa, con tante interruzioni. CDK falso nueve? Devo cominciare a gestire le forze, non avere avuto a disposizione Origi e Rebic mi ha tolto qualche soluzione. Lui comunque è abituato a fare anche quel ruolo, abbiamo provato a muovere la difesa avversaria e ci siamo anche riusciti. A volte è mancato l'ultimo passaggio, a volte semplicemente eravamo troppo frenetici. Dal 70' abbiamo giocato come se mancasse solo un minuto. Vogliamo vincere le partite, ma la troppa frenesia non aiuta".

Per il Milan si tratta del secondo 0-0 su due trasferte, dopo quello di Bergamo contro l'Atalanta: "Squadre più chiuse del previsto? Li abbiamo costretti noi a giocare così, ma quando l'avversario si abbassa devi saper palleggiare, noi verticalizzavamo troppo e abbiamo concesso anche delle ripartenze pericolose. Una squadra matura come la nostra dovrebbe saper fare scelte migliori. A volte abbiamo quattro o cinque giocatori sopra palla pronti ad affondare, ma a volte serve qualcuno che scenda a legare il gioco".

Infine complimenti a Mike Maignan, che ha parato un rigore decisivo a Berardi: "Conosco bene le qualità di Mike, ha numeri importanti che non fanno altro che confermare la sua forza e il suo valore per la nostra squadra".

In vista della stracittadina Pioli potrebbe perdere Florenzi, uscito negli ultimi minuti dopo aver accusato un dolore alla coscia: si tratta di un problema al flessore sinistro, la cui entità sarà da valutare con gli esami strumentali.