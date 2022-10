Milan, Pioli: "L'ambiente caldo ci stimolerà, l'abbiamo preparata al meglio"

VERSO DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Il tecnico rossonero alla vigilia della sfida Champions contro la Dinamo Zagabria: "Stiamo bene mentalmente e fisicamente"

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a giocarsi una buona fetta del suo futuro in Champions League nel match di Zagabria contro la Dinamo, in programma martedì alle 21. Il tecnico rossonero, che va a caccia della vittoria per staccare i croati e tentare il sorpasso in classifica sul Salisburgo, ha parlato ai microfoni di Milan TV, prima della conferenza stampa della vigilia: "Giocare in un ambiente caldo penso sia più motivante e stimolante rispetto ad altre situazioni, darà carica ulteriore ai nostri avversari, ma ci saranno anche i nostri tifosi - ha spiegato -. Sappiamo che per superare certe sfide devi avere quel carattere, quella mentalità e quella voglia rimanere concentrato sul tuo gioco".

Sull'avversario ha le idee chiare: "È una squadra che difende e riparte molto bene. Ha un giocatore bravo come Petkovic, che fa salire la squadra, e un altro come Orsic che è velocissimo. Sarà importante avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive".

Grande fiducia sullo stato di forma dei suoi: "Stiamo bene. È chiaro che abbiamo qualche acciacco, ma stiamo bene mentalmente e fisicamente. Sappiamo l’importanza della partita e l’abbiamo preparata al meglio".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Sull'importanza della gara

"Ci giochiamo tantissimo, dobbiamo fare un risultato positivo, così come i nostri avversari. È una partita importantissima e l'abbiamo preparata per quello che è".

Sulla rabbia dopo Milan-Chelsea

"Non abbiamo bisogno di rabbia, ma di concentrazione e lucidità. La Dinamo è un grande avversario, non perde in casa dal 2021, servirà approcciare bene la gara".

Su come affrontare la gara

"Serve stare dentro la partita, serve compattezza, ogni tanto allunghiamo ancora troppo la squadra, questo ci fa correre di più e perdere energie, non deve succedere".

Sul valore della sfida

"Ogni partita l'affrontiamo come se fosse la più importante, come se fosse l'ultima. Ne abbiamo giocate tante così. Non credo servano motivazioni particolari, sanno tutti quando sarà importante la sfida di domani".

Sulle qualità degli avversari

"È una squadra che difende bene, sa ripartire con grande velocità, è una squadra completa e forte, a cui bisogna prestare molta attenzione. Stanno facendo molto bene in Champions e stanno vincendo il campionato, hanno dei grandi valori anche a livello individuale".

REBIC: "DINAMO GRANDE AVVERSARIO, MA VOGLIAMO GLI OTTAVI"

Anche Ante Rebic è intervenuto ai microfoni del canale tematico rossonero: "La Dinamo Zagabria è un grande avversario, come ha fatto vedere nella gara d'andata. Lo abbiamo analizzato bene, conosciamo i suoi punti deboli. Spero che prenderemo i tre punti a Zagabria e faremo un primo passo verso il nostro obiettivo. Gli ottavi? Il lavoro degli ultimi tre anni ci ha portato a raggiungere la fase a gironi, ora vogliamo fare un altro passo in avanti e qualificarci per gli ottavi di finale. L'ambiente? Il Maksimir non è così caldo come lo stadio di Spalato (lui è cresciuto nell'RNK, ndr), ma è bello tornare in Croazia. Il campo sarà sicuramente perfetto, l'ambiente magari un po' meno, ma andiamo là a fare il massimo".