Milan: Piatek, un record per la Champions

09/04/2019 di CLAUDIO RAIMONDI

Piatek, a -3 dal record di Sheva ma con ancora 7 partite di campionato a disposizione, può pensare ancora più in grande perché il vero primato come attaccante straniero esordiente in Serie A è ancora quello di Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano, alla sua prima stagione in nerazzurro, la '97-'98, chiuse a quota 25 reti, peraltro nell'anno del Pallone d'Oro.



Quattro reti separano il centravanti polacco da un'autentica leggenda del calcio. L'attuale mostruosa media-gol di Piatek, con quasi una rete per match, 0,70 per essere precisi, promette un finale di stagione trionfale. Se infatti il Pistolero mantenesse lo stesso rendimento chiuderebbe a oltre 26 reti lasciandosi alle spalle Ronaldo e Sheva e diventando, a colpi di pistolettate, il miglior straniero di sempre al primo anno in Italia.