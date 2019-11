Milan, Piatek: "Cambierò squadra quando varrò 70 milioni"

Nel Milan in crisi di gol spicca (ovviamente) l'inizio di stagione deludente di Krzysztof Piatek, entrato anche nelle voci di mercato in vista di un ipotetico prestito al Genoa per rilanciarlo. L'attaccante polacco, però, sembra avere altre idee: "Nel calcio devi avere sempre nuovi obiettivi. Il Milan mi ha pagato 38 milioni di euro e voglio fare di tutto per valerne 60-70 la prossima volta che cambierò club".

Parlando a TVP Sport, Piatek torna al passaggio in rossonero: "Sono rimasto scioccato dall'impatto con i tifosi, sono sceso in campo a San Siro prima della partita con il Napoli, avevo le cuffie eppure sentivo perfettamente lo stadio cantare il mio nome e applaudire. Sono stato trattato come fossi lì da anni ma ero appena arrivato".

Dal Genoa al Milan, salto di popolarità: "Lasciai la Polonia con 500.000 follower su Instagram, ora ne ho un milione e mezzo. Ma rimango coi piedi per terra, la cosa importante è il calcio. Sono solo all'inizio della mia carriera, solo la mia seconda stagione in Serie A".

Piatek analizza il momento difficile: "Come squadra abbiamo iniziando non creando opportunità, gli attaccanti ne soffrono. Ora stiamo migliorando, solo questione di tempo prima che torni a segnare di nuovo. Nessuno però si è messo nei miei panni, un giorno sei il Papa del calcio e quello dopo un brocco".