Milan, per Saelemaekers manca la firma: problemi per Robinson

Stretta finale per Alexis Saelemaekers ​​​​​​​e Antonee Robinson in casa Milan. L'esterno belga e il terzino americano hanno ultimato le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina e per completare il trasferimento in rossonero mancano solo le firme. Mentre per Saelemaekers è ormai tutto fatto - arriva dall'Anderlecht in prestito oneroso per 3,5 milioni, più altri 3,5 più bonus per il riscatto obbligatorio - per Robinson si registra invece una frenata. Tra il Milan e il Wigan, infatti, manca ancora l'intesa sulla formula dell'operazione. Il club inglese vuole il prestito con obbligo di riscatto, i rossoneri invece spingono per il prestito con diritto di riscatto. Intoppo che Maldini e Boban hanno deciso di affrontare cautelandosi con il rientro di Diego Laxalt dal prestito al Torino.