Milan, Pioli: "Saremo una squadra offensiva, molto contento dei nuovi arrivi"

Le parole del tecnico rossonero dopo la conquista del primo Trofeo Silvio Berlusconi: "Vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa"

Il Milan ha vinto la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi battendo il Monza ai rigori dopo l'1-1 del campo. "Vogliamo vincere la prima partita di campionato, questo è il nostro obiettivo al momento - ha commentato Stefano Pioli a fine partita -. La preparazione sta andando bene e capisco l'ambizione dei ragazzi". I rossoneri hanno fatto intravedere cose buone in campo: "Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra che gioca bene, aggredendo bene il Monza. Dobbiamo però concretizzare di più, abbiamo creato tanto ma segnato poco. Con le ultime amichevoli vogliamo migliorare ogni aspetto in vista del campionato".

L'ambizione del Milan che ha cambiato tanto è di essere competitivo: "Da tre anni siamo competitivi ad altissimi livelli, poi ovviamente vince una sola. Ci sono 6-7 squadre che possono arrivare tra le prime quattro, ma dobbiamo restare protagonisti in Italia e in Europa. I nuovi arrivati sono giovani, ma già esperti e di grande livello ma ovviamente serve un po' di tempo di adattamento alla nuova realtà. La base è buona per giocare il nostro calcio, poi vedremo cosa ci dirà la stagione. Le prime tre giornate sono particolarmente difficili per noi" ha continuato Pioli.

Reijnders e Loftus-Cheek hanno giocato dal primo minuto ai lati di Krunic che potrebbe partire: "Con l'arrivo di Musah siamo al completo a centrocampo, abbiamo caratteristiche diverse. Sono contento dei giocatori che ho e spero di continuare con loro. Reijnders è intelligente, Loftus-Cheek ha fisicità e Musah è aggressivo. Poi Pobega, Krunic e Bennacer... possiamo giocare in diversi modi anche davanti, avendo giocatori duttili avremo diverse soluzioni. Sono contento di come si stanno inserendo i ragazzi nuovi e del loro spirito".

Contro il Monza la squadra di Pioli ha iniziato col 4-3-3: "Al momento giochiamo così per diversi motivi. Quando avrò la rosa tutta in condizione possiamo giocare anche col 4-2-3-1 senza problemi. Saremo una squadra offensiva, ma senza perdere l'equilibrio. Io ho sempre chiesto giocatori intelligenti e quest'anno ne ho molti, credo che potremo fare bene".