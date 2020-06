Milan, Paolo Maldini spegne 52 candeline: anche il 53esimo compleanno a Milanello?

IL COMPLEANNO

"In futuro cerchiamo giocatori giovani a prezzi ragionevoli perché non vogliamo altre legnate dalla Uefa e il FPF impedisce pazzie" aveva chiarito Scaroni, confermando indirettamente la decisione di puntare sull'ex Lipsia.

La proprietà, Elliott Management Corporation, vorrebbe continuare a puntare sulla leggenda rossonera (902 partite e 33 gol con la maglia del Milan in carriera), ma per il dt restare significherebbe essere in posizione subordinata rispetto all’ad Gazidis e a Rangnick ed è difficile che l'ex numero 3 possa accettare, soprattutto dopo l'addio di Boban e quello, quasi certo a fine stagione, di Stefano Pioli.

Il 52esimo potrebbe dunque essere l'ultimo compleanno rossonero per Maldini, che ha giocato ininterrottamente nel Milan dalla stagione 1984/1985 (quando debuttò con Nils Liedholm in panchina) alla stagione 2008/2009, con Carlo Ancelotti. In totale oltre 900 partite, tanti record e un palmares ricchissimo: 7 Scudetti, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per club. Il numero 3 che portava sulle spalle è stato ritirato dalla società.

Tanti auguri Paolo, "Una vita in rossonero", ma per quanto?