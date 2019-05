Milan, nuovo stop per Caldara: lascia Milanello in stampelle per un problema al ginocchio

02/05/2019

Non c'è pace per Mattia Caldara . Il difensore del Milan ha accusato un problema al ginocchio nel corso dell'ultimo allenamento e ha lasciato Milanello in stampelle. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad esami strumentali. Una stagione da dimenticare per il rossonero, che aveva buone possibilità di esordire finalmente in campionato nel posticipo di lunedì a San Siro contro il Bologna vista la squalifica di Romagnoli. E invece l'ennesima tegola.

Caldara, arrivato in estate dalla Juve, dopo l'apparizione in Europa League contro il Dudelange, una settimana fa nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha giocato la sua seconda partita da titolare di questa stagione, tormentata da cinque mesi di stop per guai muscolari prima e poi per un infortunio al tendine d'Achille. Sembrava fosse arrivato alla fine del tunnel e invece un altro infortunio, rimediato in un contrasto nell'ultima seduta. Per Gattuso un problema in più e un altro difensore in meno in un momento difficile e cruciale della stagione.