Milan, ufficiale Nkunku: contratto fino al 2030 e maglia numero 18

MARESCA: "UN GRANDE PROFESSIONISTA, AL MILAN FARÀ BENE"

A fare da garante per Christopher Nkunku è Enzo Maresca, tecnico italiano del Chelsea: "Lo ritengo un grande professionista, si è allenato molto bene da noi - ha assicurato in conferenza stampa -. Il problema è che gioca nella stessa posizione di Cole Palmer. Al Milan possono aspettarsi grandi cose da lui".