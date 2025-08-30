Milan, ufficiale Nkunku: contratto fino al 2030 e maglia numero 18

Il francese si allenerà durante la sosta a Milanello e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato
È Christopher Nkunku il primo rinforzo del Milan in attacco in questo rush finale di mercato. Per il francese, arrivato nella tarda serata di giovedì a Linate, i rossoneri verseranno al Chelsea 42 milioni di euro, bonus compresi. Nel giorno che ha visto il Milan vincere sul campo di Lecce, l'ex Psg, cercato con insistenza anche dal Bayern Monaco ma solo in prestito, ha svolto l'iter propedeutico alla firma sul contratto quinquennale che è arrivata, assieme al comunicato ufficiale, nella giornata di sabato.
NKUNKU, IL COMUNICATO UFFICIALE
AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030. Indosserà la maglia rossonera numero 18.
NKUNKU, TUTTO PRONTO PER LA FIRMA
Ottenuta l'idoneità sportiva, Nkunku, riferisce MilanNews, è rientrato in albergo in attesa di trasferirsi a Casa Milan per la firma del contratto. Ufficialità prevista sabato.
MARESCA: "UN GRANDE PROFESSIONISTA, AL MILAN FARÀ BENE"
A fare da garante per Christopher Nkunku è Enzo Maresca, tecnico italiano del Chelsea: "Lo ritengo un grande professionista, si è allenato molto bene da noi - ha assicurato in conferenza stampa -. Il problema è che gioca nella stessa posizione di Cole Palmer. Al Milan possono aspettarsi grandi cose da lui".
VISITE FINITE, ORA IDONEITÀ
Nkunku ha terminato le visite mediche attorno all'ora di pranzo, per l'ormai ex Chelsea è tempo di recarsi al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport per ottenere l'idoneità sportiva.
VIA ALLE VISITE MEDICHE ALLA MADONNINA
Poco dopo le ore 9 Nkunku è arrivato alla clinica La Madonnina in zona Porta Romana per svolgere le visite mediche. A seguire l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano.
I NUMERI E I PROSSIMI PASSI
La punta, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze), è passata al Chelsea nel luglio del 2023: con i Blues ha messo a segno 18 gol in 62 presenze in tutte le competizioni, penalizzato anche da qualche infortunio di troppo. Protagonista anche nel recente Mondiale per Club, il classe 1997 cresciuto nel Psg si allenerà durante la sosta a Milanello per essere poi disponibile in vista della terza giornata di Serie A quando il Milan affronterà il Bologna a San Siro.
