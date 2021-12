Milan-Napoli, fermata San Siro per non perdere il treno scudetto

STASERA IL BIG MATCH

Rossoneri e azzurri obbligati a vincere per non perdere di vista l'Inter

Il treno scudetto ferma a San Siro e Milan-Napoli è la sfida per non perderlo. Nessuna delle due squadre può permettersi di perdere per non vedere scappare l'Inter, ora a +4 sui rossoneri e +7 sugli azzurri. Anche un pareggio sarebbe abbastanza deleterio per entrambe le formazioni, quindi Pioli e Spalletti hanno solo la vittoria come risultato utile. Big match condizionato dalle assenze importanti. Padroni di casa senza Calabria, Kjaer, Leao, Rebic e Theo Hernandez, ospiti che devono rinunciare a Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Osimhen.

Occasione per la rinascita per entrambe visto il trend negativo dopo un inizio di campionato super. Il Milan è reduce dal pareggio di Udine, mentre il Napoli non vince addirittura da tre partite con il pari con il Sassuolo e le sconfitte contro Atalanta ed Empoli. Sfida, come detto, influenzata dai tantissimi forfait di giocatori importanti. Pioli perde all'ultimo minuto Theo Hernandez, pronto al suo posto Ballo-Tourè, ma recupera Romagnoli, mentre Tomori non sembra essere al meglio per un leggero fastidio al ginocchio.

Difesa rimaneggiata anche per Spalletti con Juan Jesus e Rrahmani al centro e Malcuit e Di Lorenzo sulle corsie esterne. In attacco spazio al pericolosissimo Mertens supportato dal tridente Lozano-Zielinski-Politano.

Un match che pensa tanto e che indirizzerà sicuramente la lotta scudetto. L'Inter guarda con attenzione e aspetta di conoscere l'avversaria più accreditata. Fuori i secondi.