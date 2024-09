Derby Inter-Milan verso il record di incassi: anche la Curva Sud ha risposto presente

SOLD OUT

I quasi 9mila tagliandi a disposizione dei tifosi rossoneri sono stati esauriti nel giro di poche ore, il Meazza sarà sold out

L'Inter viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo il 20° scudetto e la seconda stella cucita sul petto, il Milan invece è in piena rivoluzione tecnica e l'inizio di campionato ha segnato un netto divario tra le due squadre. Ma se i tifosi del Milan protestano dopo i due punti conquistati nelle prime tre gare di Serie A, allo stesso tempo hanno risposto presente al primo grande impegno stagionale: i quasi 9mila biglietti destinati alla Curva Sud per il Derby della Madonnina sono stati venduti tutti in poche ore. Normalità, probabilmente, ma anche assicurazione che lo spettacolo al Meazza sarà completo.

Il derby è il derby e per novanta minuti nemmeno il ricordo dell'ultimo confronto con i rivali cittadini, finito con la vittoria dell'Inter di partita e scudetto, può scalfire la passione per i propri colori. E così sarà, anche per provare a spingere il Milan fuori da una crisi di risultati in questo confronto che sta diventando importante. Una partita importa anche per Fonseca che quel 22 settembre sarà reduce dalla sfida di Champions contro il Liverpool e con una panchina ancora più calda di quanto non lo sia ora.

Se i tifosi del Milan hanno risposto presente, quelli dell'Inter riempiranno in ogni ordine di posto la Scala del Calcio e, visti i prezzi tutto fuorché popolari dei biglietti in vendita libera, con ogni probabilità si sta viaggiando verso il record di incassi ovvero circa 7 milioni di euro.