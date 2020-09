Milan-Monza, niente serata romantica per Berlusconi e Galliani

STASERA MILAN-MONZA

Dopo Silvio Berlusconi, anche Adriano Galliani non assisterà a Milan-Monza questa sera a San Siro (appuntamento alle 20.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it). Il tampone cui si è sottoposto ha dato esito negativo, ma l'ex a.d. milanista resterà a casa in isolamento fiduciario, in attesa del prossimo test in programma lunedì. "Mi piange il cuore non poter essere presente. Berlusconi? È veramente dispiaciuto anche lui" le sue parole al Corriere della Sera.

Saranno dunque in tribuna le due defezioni più pesanti dell'amichevole tra Milan e Monza, sfida che i brianzoli non giocano al Meazza da 33 anni (Coppa Italia 1987, ndr). Niente serata romantica per il presidente e l'ad biancorossi, contro la squadra con la quale hanno vinto 29 trofei in 31 anni. Berlusconi, infatti. è ricoverato al San Raffaele dopo aver contratto il coronavirus, il suo fedele braccio destro si è messo in isolamento fiduciario dopo la positività del presidente.